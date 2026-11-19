Курс валют / © Associated Press

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 ноября 2026 года. Доллар подорожал на 15 коп., евро подешевел на 4 коп., а польский злотый — на 1 коп.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,05 грн (+15 коп.)

Курс евро

1 евро — 49,53 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,22 грн (-1 коп.)

Отметим, что после снижения официального курса накануне доллар снова пересек отметку в 45 грн и подорожал. В то же время, евро и польский злотый продолжили дешеветь.

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Напомним, ранее экономист удивил прогнозом о курсе валют. Экономист Олег Пендзин объяснил, почему Нацбанк будет удерживать курс доллара для сдерживания инфляции. Специалист также назвал ожидаемый курс наличного и официального доллара до конца ноября 2026 года.

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