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Курс валют на 20 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
НБУ обновил курс доллара и евро на 20 ноября. Валюта подорожала.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 ноября 2026 года. Доллар подорожал на 15 коп., евро подешевел на 4 коп., а польский злотый — на 1 коп.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,05 грн (+15 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,53 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,22 грн (-1 коп.)
Отметим, что после снижения официального курса накануне доллар снова пересек отметку в 45 грн и подорожал. В то же время, евро и польский злотый продолжили дешеветь.
Напомним, ранее экономист удивил прогнозом о курсе валют. Экономист Олег Пендзин объяснил, почему Нацбанк будет удерживать курс доллара для сдерживания инфляции. Специалист также назвал ожидаемый курс наличного и официального доллара до конца ноября 2026 года.