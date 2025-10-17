ТСН в социальных сетях

Курс валют на 20 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных валюта значительно вырастет в цене.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 20 октября. / © pixabay.com

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 20 октября. Доллар прибавил 10 коп. Евро взлетел аж на 24 коп . Польский злотый вырос на 6 коп.

Об этом говорится на официальном сайте  НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,73 (+10коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,76 (+24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,47 (+6 коп.)

Напомним, аналитики инвесткомпании ICU оценили, каким будет курс доллара до конца 2025 года. По всей вероятности, считают в компании, что до конца года стоимость одного доллара перевалит за отметку в 42 гривны. В своем обзоре аналитики отмечают, что НБУ продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.

