Курс валют на 20 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных валюта значительно вырастет в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 20 октября. Доллар прибавил 10 коп. Евро взлетел аж на 24 коп . Польский злотый вырос на 6 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,73 (+10коп.)
Курс евро
1 евро - 48,76 (+24 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,47 (+6 коп.)
Напомним, аналитики инвесткомпании ICU оценили, каким будет курс доллара до конца 2025 года. По всей вероятности, считают в компании, что до конца года стоимость одного доллара перевалит за отметку в 42 гривны. В своем обзоре аналитики отмечают, что НБУ продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.