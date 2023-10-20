Курс валют на 20 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый растут.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 октября. Стоимость доллара – 36,65 грн – это еще на 5 коп. больше, чем вчера. Евро прибавил еще 5 коп. Злотый прибавил 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (+11 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,65 грн (+5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,68 грн (+1 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн
- "Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,20 – 38,00 грн
- "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
- "УкрСиббанк" — 37,40 — 37,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,80 грн
- "ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн
- "УкрСиббанк" — 39,45 — 40,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,50 – 9,00 грн
- "Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн
- "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
В обменниках доллар покупают в среднем по 38,50 грн. Продают по 38,80 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.
Напомним, финансист Сергей Кучерявый сообщил, что будет с гривной в ближайшее время на валютном рынке. По его словам, гривна в краткосрочной перспективе будет стабильной.
Читайте также: