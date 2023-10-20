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Курс валют на 20 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 20 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 20 октября. / Фото: УНИАН

Доллар, евро и злотый растут.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 октября. Стоимость доллара – 36,65 грн – это еще на 5 коп. больше, чем вчера. Евро прибавил еще 5 коп. Злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (+11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,65 грн (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,68 грн (+1 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн
  • "Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,20 – 38,00 грн
  • "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
  • "УкрСиббанк" — 37,40 — 37,95 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн
  • "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,80 грн
  • "ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн
  • "УкрСиббанк" — 39,45 — 40,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,50 – 9,00 грн
  • "Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн
  • "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,50 грн. Продают по 38,80 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.

Напомним, финансист Сергей Кучерявый сообщил, что будет с гривной в ближайшее время на валютном рынке. По его словам, гривна в краткосрочной перспективе будет стабильной.

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Дата публикации
Просмотры
234
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