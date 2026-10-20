Курс валют на 20 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 20 октября 2026 года. / © Associated Press

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НБУ установил официальный курс валют во вторник, 20 октября. Доллар взлетел цене на 14 коп. Евро прибавил 4 коп. Стоимость злотого осталась без изменений.

Об этом говорится на сайте Национальный банк.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,00 (+14 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,53 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,55 (0 коп.)

Напомним, в Нацбанке прокомментировали опасения по поводу возможного роста курса доллара до 50 грн. Заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский заверил, что регулятор прилагает усилия для сохранения стабильности гривны и сдерживания инфляции. По его словам, главная цель НБУ — снизить инфляцию до 5% и дальше удерживать ее вблизи этого уровня.

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