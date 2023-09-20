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Курс валют на 20 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 20 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют на 20 сентября. / Фото: Associated Press

Курс евро стремительно вырос.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 20 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро вырос аж на 16   коп. Злотый снизился на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,15 грн (+16 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,40 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,65 – 38,25 грн
  • "Сбербанк" — 37,85 — 38,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,60 грн
  • "ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,65 – 38,25 грн

Курс евро банках

  • "ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "Сбербанк" — 40,55 — 41,55 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,20 – 41,10 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,36 – 8,73 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 9,05 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,70 грн. Покупают за 38,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн.

Напомним, доллар в Украине продолжает дорожать, его курс медленно, но уверенно близится к 39 гривен. В Минфине говорят о 41 гривне за доллар – такой курс заложен в проект госбюджета на 2024 год

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Дата публикации
Просмотры
898
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