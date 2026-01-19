- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1028
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 20 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 20 января По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 15 копеек и составляет 43,26 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 13 копеек) и злотого (потерял 3 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,26 (-15 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,30 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,90 (-3 коп.)
Ранее речь шла о том, что евро приблизился к 51 гривне. По состоянию на 13 января средний курс продажи евро вырос на 22 коп. - до 50,92 грн
Банкир сказал, стоит ли покупать валюту.
«Я бы не советовал скупать валюту „на все деньги“ в надежде заработать. Ведь инфляция свойственна не только Украине, но и США и ЕС. "Замораживание" средств в валюте не гарантирует потери их покупательной способности, какой бы устойчивой валюта ни была", - отметил Сергей Мамедов.