Курс валют на 21 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара и евро в Украине вырос

Национальный банк Украины существенно ослабил гривну на 21 апреля. Так, доллар прибавил в цене 21 копейку, европейская валюта обновила свой исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на вторник на уровне 44,1 грн, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим днем.

В то же время официальный курс евро вырос на 13 копеек — до 51,89 грн. Таким образом, европейская валюта обновила исторический максимум.

Польский злотый также прибавил в цене: его курс составляет 12,26 грн, что на 3 копейки больше, чем накануне.

К слову, инвестбанкир Сергей Фурса считает, что ситуация на валютном рынке в Украине стабильная и контролируется НБУ, а паника безосновательна. Эксперт отметил, что колебания курса в пределах 1 — 2% является нормой, а возможная годовая девальвация до 5% является естественной из-за инфляции. Вместо скупки валюты Фурса советует инвестировать в военные облигации (ОВГЗ) с доходностью 16%, что эффективно защищает сбережения от обесценивания.