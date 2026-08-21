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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 21 августа: евро рванул вверх, что с долларом

Нацвалюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Евро подорожал

Евро подорожал / © pixabay.com

На сегодня, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 44,61 грн/$.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара снизился на 9 копеек. Курс евро установлен на уровне 52,13 грн/евро. Он вырос на 26 копеек.

Курсы валют НБУ на 21 августа:

  • 1 доллар США — 44,61

  • 1 евро — 52,13

  • 1 польский злотый — 12,07

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 45,05/44,85 грн/долл, а к евро — 52,5/51,75 грн/евро.

Напомним, в августе резких скачков курса доллара не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляцию и международную помощь Украины.

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