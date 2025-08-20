Курс валют на 21 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 21 августа 2025 года. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 августа. Доллар дальше прибавил в цене - еще 2 коп. Евро потерял 16 коп., а польский злотый уменьшился на 5 коп.

Об этом идет речь на сайте Национальный банк.

Курс доллара

1 доллар США - 41,37 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,16 (-16 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,33 (- 5 коп.)

Напомним, часть украинских пенсионеров рискуют остаться без денег. Чтобы избежать этого, необходимо пройти процедуру идентификации до 31 декабря 2025 года. Обязательная проверка касается прежде всего тех, кто временно находится за границей, а также жителей временно оккупированных территорий.

