- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 21 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Стоимость доллара снова выросла. Тем временем евро и злотый потеряли в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 20 августа. Доллар дальше прибавил в цене - еще 2 коп. Евро потерял 16 коп., а польский злотый уменьшился на 5 коп.
Об этом идет речь на сайте Национальный банк.
Курс доллара
1 доллар США - 41,37 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,16 (-16 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,33 (- 5 коп.)
Напомним, часть украинских пенсионеров рискуют остаться без денег. Чтобы избежать этого, необходимо пройти процедуру идентификации до 31 декабря 2025 года. Обязательная проверка касается прежде всего тех, кто временно находится за границей, а также жителей временно оккупированных территорий.