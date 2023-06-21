Курс валют на 21 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый немного выросли в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 21 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро подорожало на 3 коп. Злотый вырос на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,96 (+3 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,98 грн (+2 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро предлагают 40,50 грн. Продается за 40,80 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
- "Сбербанк" — 36,55 — 37,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,65 – 37,35 грн
- "Райффайзен" – 36,70-37,20 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
- "Ощадбанк" – 39,70 – 40,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,45 – 41,25 грн
- Райффайзен — 40,00 — 40,80 грн
- ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,85 – 9,14 грн
- "Сбербанк" — 8,50 — 9,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн
- ПУМБ – 8,75 – 9,25 грн
Напомним, начисление пенсий на карты могут приостановить. В Минсоцполитики напомнили, в каких случаях это могут сделать. В частности, если пенсионер не пользовался своим банковским счетом более 6 месяцев, выплату пенсий на карту ему могут заморозить