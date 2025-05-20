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Курс валют на 21 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 21 мая. Доллар потерял 9 коп. Евро уменьшилось на 20 коп. Между тем, стоимость злотого выросла на 1 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,48 (-9 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,65 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 10,98 (+1 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что будет с курсом доллара в течение этой недели – 19-25 мая. Да, ситуация на валютном рынке должна быть без особых сюрпризов.
Между тем, аналитики инвесткомпании ICU оценили, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. Отмечается, что Нацбанк поддерживает курс доллара. на уровне 41,5 грн.