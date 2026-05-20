ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 21 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна незначительно ослабла по отношению к доллару и евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на 21 мая. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 21 мая. Доллар вырос на 7 коп. Евро прибавил 1 коп. Злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,22 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,30 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,05 (-3 коп.)

Как сообщалось, НБУ переписал правила для платежных карт. Это направлено на полную детенизацию бизнеса и противодействие мошенничеству. Теперь банки будут передавать больше данных о получателях средств, а квитанции станут более информативными.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie