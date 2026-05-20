Курс валют на 21 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна незначительно ослабла по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 21 мая. Доллар вырос на 7 коп. Евро прибавил 1 коп. Злотый уменьшился на 3 коп.
Об этом стало известно из информации на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,22 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,30 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,05 (-3 коп.)
Как сообщалось, НБУ переписал правила для платежных карт. Это направлено на полную детенизацию бизнеса и противодействие мошенничеству. Теперь банки будут передавать больше данных о получателях средств, а квитанции станут более информативными.
