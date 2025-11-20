Курс валют на 21 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 21 ноября. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 6 копеек и составляет 42,15 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 12 копеек) и злотого (потерял 7 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,15 (+6 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,51 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,46 (-7 коп.)

Ранее банкир сделал прогноз по курсу валют на следующую неделю.

Так, межбанковский курс на следующей неделе будет колебаться в пределах 41,9–42,15 грн (при активном участии НБУ в торгах). Как отметил Юрий Крохмаль, руководитель продаж «Банка Авангард, этот диапазон соответствует текущему видению регулятором равновесного курса. Курс евро на межбанковском рынке 17-23 ноября может колебаться в диапазоне 48-49,5 грн.