Курс валют на 21 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 21 октября установил официальный курс доллара на уровне 41,23 грн. Он подорожал меньше, чем на 1 копейку.

Об этом сообщает НБУ.

Евро упал на 7 копеек и стоит 44,72 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,37 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,45 грн.

За евро в обменниках предлагается 45,45 грн. Продают по 45,3 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн

"Ощадбанк" – 44,65-45,40 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"УкрСиббанк" – 44,40-45,30 грн

"Укрэксимбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,36-10,52 грн

"Ощадбанк" – 9,90-10,60 грн

"Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,50 грн

Как сообщалось, НБУ приступит к замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца. Гражданам не нужно их специально обменивать.

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