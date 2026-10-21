Курс валют на 21 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 21 октября. / © Associated Press

Реклама

НБУ установил официальный курс валют в среду, 21 октября. Доллар прибавил в цене еще 7 коп. Евро остался без изменений. Стоимость злотого уменьшилась на 1 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 45,07 (+7 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,53 (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,54 (-1 коп.)

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что возможности НБУ сдерживать курс доллара благодаря удешевлению евро фактически иссякли. На это повлияли низкие котировки европейской валюты по отношению к доллару и ситуация на межбанковском валютном рынке. В то же время, украинцы продолжают активно скупать валюту на наличном рынке, пытаясь воспользоваться нынешним курсом.

Реклама

Новости партнеров