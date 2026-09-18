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Курс валют на 21 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
После выходных американский доллар в Украине прибавит в цене.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 21 сентября. Доллар прибавил в цене 1 коп. Евро снизился на 4 коп. Стоимость злотого снизилась на 2 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,67 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,19 (-4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,73 (-2 коп.)
Напомним, в Нацбанке объяснили, что отложенные доллары и евро могут обернуться штрафом. Речь идет о том, что украинцы, которые планируют выезжать за границу с большой суммой наличных денег, должны учитывать валютные ограничения. Если сумма превышает эквивалент в 10 тысяч евро, для ее вывоза необходимы подтверждающие документы.