Курс валют на 21 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

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НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 21 сентября. Доллар прибавил в цене 1 коп. Евро снизился на 4 коп. Стоимость злотого снизилась на 2 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,67 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,19 (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,73 (-2 коп.)

Напомним, в Нацбанке объяснили, что отложенные доллары и евро могут обернуться штрафом. Речь идет о том, что украинцы, которые планируют выезжать за границу с большой суммой наличных денег, должны учитывать валютные ограничения. Если сумма превышает эквивалент в 10 тысяч евро, для ее вывоза необходимы подтверждающие документы.

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