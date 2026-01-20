- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 21 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют в среду, 21 января. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 43,25 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 42 копейки) и злотого (прибавил 9 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,25 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,72 (+42 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,99 (+9 коп.)
Напомним, банкир рассказал, что будет с курсом доллара и евро в течение недели. Тарас Лесовой прогнозирует определенное понижение курсов в течение 19-25 января.
Курсы купли-продажи доллара на наличном рынке составят 42,8-43,5 грн, а евро - 49-50,5 грн.
На межбанковском рынке курс покупки доллара ожидается на уровне 42,6 грн, а продажи – 43,6 грн. Для евро – 49-50,5 грн.
По данным банкира, разница между курсами покупки и продажи доллара в кассах банков на следующей неделе может составить до 0,5-0,6 грн, а евро - до 0,8-1 грн. В обменниках разница для доллара может быть на уровне – до 0,6-1 грн, а для евро – до 1-1,3 грн.