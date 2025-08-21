Курс валют на 22 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 16 копеек и составляет 41,21 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,21 (-16 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,98 (+82 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,28 (-5 коп.)

Напомним, прошлую неделю аналитики назвали «подчас неоправданных надежд». Это касается и курса валют в Украине.

Встреча на Аляске американского президента Дональда Трампа с российским Владимиром Путиным не сильно, но ударила по курсу доллара, несмотря на выходные 16-17 августа.

О том, чего ожидать от курса текущей недели, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.