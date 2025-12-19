- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 823
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 22 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 22 декабря. Доллар потерял 9 коп. Евро снизился в цене на 12 коп. Польский злотый – 2 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,24 (-9 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,47 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,74 (-5 коп.)
Напомним, в Украине продолжается выплата средств "зимней поддержки". Прием заявок на "зимние 6500", которые предназначены для тех, кто оказался в сложных обстоятельствах, уже закончился. А вот на зимнюю 1000 податься можно до 24 декабря.