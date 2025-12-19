ТСН в социальных сетях

Курс валют на 22 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.

Курсы валют.

Нацбанк составил курс валют на понедельник, 22 декабря. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 22 декабря. Доллар потерял 9 коп. Евро снизился в цене на 12 коп. Польский злотый2 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,24 (-9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,47 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,74 (-5 коп.)

Напомним, в Украине продолжается выплата средств "зимней поддержки". Прием заявок на "зимние 6500", которые предназначены для тех, кто оказался в сложных обстоятельствах, уже закончился. А вот на зимнюю 1000 податься можно до 24 декабря.

