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Курс валют на 22 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна снова ослабила позиции по отношению к американскому доллару.
Нацбанк установил официальный курс валют в среду, 22 июля. Доллар добавил снова прибавил — еще 5 коп. В то же время евро и злотый остались без изменений.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,75 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,09 (0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,79 (0 коп.)
Как сообщалось, в июне этого года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом исчислении, а в месячном — потребительские цены даже снизились на 0,1%. Впрочем, Нацбанк предостерегает, что в ближайшие месяцы ценовое давление на украинскую экономику усилится.
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