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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на 22 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна снова ослабила позиции по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют в среду, 22 июля. Доллар добавил снова прибавил — еще 5 коп. В то же время евро и злотый остались без изменений.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,75 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,09 (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,79 (0 коп.)

Как сообщалось, в июне этого года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом исчислении, а в месячном — потребительские цены даже снизились на 0,1%. Впрочем, Нацбанк предостерегает, что в ближайшие месяцы ценовое давление на украинскую экономику усилится.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
78
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