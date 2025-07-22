Курс валют на 22 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Обмен валют / © Associated Press

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Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 22 июля. Доллар вырос на 6 коп. Евро прибавило еще 19 коп. Злотый подорожал на 6 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара • 1 доллар США — 41,81 (+6 коп.)

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Курс евро • 1 евро — 48,79 (+19 коп.)

Курс злотого • 1 польский злотый — 11,49 (+6 коп.)

Отметим, что на финансовом рынке Украины почти штиль, однако финансовые аналитики предполагают, что курс валют в Украине будет стабильным недолго. Буря может грянуть уже в августе 2025 года, несмотря на то, что лето традиционно является спокойным сезоном.