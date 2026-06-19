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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 22 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных курс валют изменится незначительно. В частности, доллар потери всего 1 коп.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

НБУ установил курс валют на понедельник, 22 июня. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 22 июня. Доллар потерял 11 коп. Евро вырос на 1 коп. Злотый также снизился на 1 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,90 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,46 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,07 (-1 коп.).

Напомним, парламентария Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Кабинет министров готовит бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает два сценария развития в зависимости от ситуации на фронте. В частности, чиновники обнародовали прогнозы по курсу доллара, который перевалит за 50%.

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Дата публикации
Количество просмотров
218
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