Курс валют на 22 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 22 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро уменьшилось на 2 коп. Злотый повысился на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,94 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,00 грн (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро предлагают 40,50 грн. Продается за 40,80 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Сбербанк" — 36,55 — 37,45 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн

"Райффайзен" — 36,70-37,30 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,70 – 40,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,20 грн

Райффайзен — 40,00 — 40,85 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,97 – 9,14 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,20 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

ПУМБ – 8,75 – 9,25 грн

Напомним, Украина получит от Всемирного Банка $500 млн. Помощь будет предоставлена при поддержке США, Великобритании и Финляндии. В частности, средства будут направлены на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей.

Читайте также: