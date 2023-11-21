Курс валют на 22 ноября от НБУ и в обменниках: сколько стоят доллар, евро и злотый

Цена доллара осталась почти неизменной, а вот евро подорожал на 7 копеек.

Национальный банк Украины установил новый официальный курс гривны по отношению к доллару и евро на среду, 22 ноября.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара установлен на уровне 36,04 грн/долл. Таким образом, курс гривны по отношению к доллару остался почти неизменным по сравнению с 21 ноября. Курс евро установлен на уровне 39,46 грн/евро и это на 7 копеек больше, чем было.

Основные курсы валют на 22 ноября 2023 г. от НБУ:

1 доллар – 36,0453 грн;

1 евро – 39,4660;

1 польский злотый – 9,0407;

1 фунт стерлингов – 45,1882;

1 шведская крона – 3,4599;

1 швейцарский франк – 40,7937.

Курс доллара в обменниках составляет 37,75 (покупка) и 37,78 (продажа). Курс евро в обменниках – 40,90 (покупка) и 41,05 (продажа).

Ранее сообщалось, какие убытки терпит экономика Украины от затяжных воздушных тревог.

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