Курс валют на 22 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 22 октября. Доллар потерял 1 коп. Евро уменьшился аж на 19 коп . Польский злотый – минус 3 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,74 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,47 (-19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,43 (-3 коп.)

Напомним, в Украине доллар продолжает дорожать – этот тренд не меняется с начала октября. эксперт Андрей Забловский говорит, что девальвационное давление на гривну усиливается, но Нацбанк пока не дает курсу на межбанковском рынке выйти за 42 грн.

