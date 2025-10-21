- Дата публикации
Курс валют на 22 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна окрепла по отношению к иностранной валюте: доллар, евро и злотый снизились в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 22 октября. Доллар потерял 1 коп. Евро уменьшился аж на 19 коп . Польский злотый – минус 3 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,74 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,47 (-19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,43 (-3 коп.)
Напомним, в Украине доллар продолжает дорожать – этот тренд не меняется с начала октября. эксперт Андрей Забловский говорит, что девальвационное давление на гривну усиливается, но Нацбанк пока не дает курсу на межбанковском рынке выйти за 42 грн.