Курс валют на 22 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна слабеет по отношению к доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 22 октября. Доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 9 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,81 грн (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" – 41,05-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,40-45,40 грн
- "Ощадбанк" – 44,65-45,40 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "УкрСиббанк" – 44,40-45,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,65-45,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,31-10,47 грн
- "Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
Как сообщалось, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный озвучил прогноз по изменениям курса валют в Украине. По его словам, структурный дефицит валюты остается, поскольку война лишила Украину треть экономики.
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