Курс валют на 22 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна слабеет по отношению к доллару.

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 22 октября. Доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 9 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,81 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,40-45,40 грн

"Ощадбанк" – 44,65-45,40 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"УкрСиббанк" – 44,40-45,30 грн

"Укрэксимбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,31-10,47 грн

"Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн

"Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

Как сообщалось, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный озвучил прогноз по изменениям курса валют в Украине. По его словам, структурный дефицит валюты остается, поскольку война лишила Украину треть экономики.

Читайте также:

Бронирование работников через портал Дія приостановлено до 15-го ноября