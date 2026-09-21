Курс валют на 22 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 22 сентября.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составила 44,67 грн. Показатели евро и злотого также выросли — на 17 и 6 копеек соответственно.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,70 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,36 (+17 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,79 (+6 коп.).

Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026-й на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.

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