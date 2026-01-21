Курс валют на 22 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 22 января По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 8 копеек и составляет 43,17 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 6 копеек) и злотого (потерял 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,17 (-8 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,66 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,98 (-1 коп.)

Напомним, банкир рассказал, что будет с курсом доллара и евро в течение недели. Тарас Лесовой прогнозирует определенное понижение курсов в течение 19-25 января.

Реклама

Курсы купли-продажи доллара на наличном рынке составят 42,8-43,5 грн, а евро - 49-50,5 грн.

На межбанковском рынке курс покупки доллара ожидается на уровне 42,6 грн, а продажи – 43,6 грн. Для евро – 49-50,5 грн.

По данным банкира, разница между курсами покупки и продажи доллара в кассах банков на следующей неделе может составить до 0,5-0,6 грн., а евро - до 0,8-1 грн. В обменниках разница для доллара может быть на уровне до 0,6–1 грн, а для евро — до 1–1,3 грн.