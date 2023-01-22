Курс валют на 22 января: сколько стоят доллар и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на воскресенье, 22 января. Официальный курс доллара и евро в сутки остались неизменными.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальный курс валют НБУ:

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

1 евро – 39,55 (0 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают по 39,58 грн., а продают за 39,98 грн.

Курс доллара в банках:

ПриватБанк" — 39.30 грн — 40.30 грн

"Ощадбанк" – 40,20 грн – 40,80 грн

"Укрэксимбанк" – 40,00 грн – 40,50 грн,

"Райффайзен" – 39,90 грн – 40,50 грн,

ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 42,10 грн – 43,10 грн,

"Ощадбанк" – 42,30 грн – 43,20 грн,

"Укрэксимбанк" – 42,65 грн – 43,45 грн,

Райффайзен — 42,20 грн — 43,00 грн,

ПУМБ – 42,75 грн – 43,75 грн.

Напомним, директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко рассказал, что в первые месяцы 2023-го курс доллара может вырасти на 2-3% – на 1-1,2 гривны за доллар. Впрочем, наличный курс январе-февраля, прежде всего, будет зависеть от событий на фронте.

Как сообщалось, в Украине за 39 750 грн ($1105,45) продают монету номиналом 1 копейка. Монета была выпущена в 2010 году, а ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали, она выполнена из серебра.

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