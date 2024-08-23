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Курс валют на 23 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 23 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на 23 августа / Фото: pixabay.com

Евро подорожал перед выходными.

Национальный банк Украины на 23 августа установил официальный курс доллара на уровне 41,28 грн. Он подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 копеек и стоит 45,98 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,74 грн.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,4 грн.
  • За евро в обменниках предлагается 46,1 грн. Продают по 45,8 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
"УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн
"Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн
"УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн
"Укрэксимбанк" – 45,50-46,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,64-10,80 грн
"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
"Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн

Почему люди начинают забирать из банков сбережения, что будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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