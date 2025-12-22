Курс валют на 23 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 23 декабря По сравнению с прошлым днем доллар США снизился на 10 копеек и составил 42,14 гривны. Изменился и показатель евро (прибавил 2 копейки), впрочем, стоимость злотого не изменилась.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,14 (-10 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,49 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 11,74 (±0 коп.)

Ранее говорилось, что 15-21 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в диапазоне 42,1-42,6 грн (покупка-продажа), а курс евро - 48,0-49,75 грн (покупка-продажа).

На наличном рынке курс будет находиться в диапазоне 42,3-42,8 грн. для доллара и 48-49,75 грн. для евро.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 грн для доллара и 0,20 грн для евро. В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,3–0,5 грн и 0,5–0,7 грн для евро. Подробности — в материале ТСН.ua.