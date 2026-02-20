ТСН в социальных сетях

Курс валют на 23 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных валюта совсем немного прибавит в цене.

Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 23 февраля. / © Reuters

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 23 февраля. Доллар прибавил в цене 1 коп. Евро остался без изменений. Злотый потерял 1 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,27 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,91 (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,05 (-1 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара в марте 2026-го . Так, на валютном рынке изменения курса будут формироваться под влиянием сразу нескольких сильных факторов. Поэтому первый месяц весны для валютного рынка будет активным и непростым.

