Курс валют на 23 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 23 февраля. / © Reuters

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 23 февраля. Доллар прибавил в цене 1 коп. Евро остался без изменений. Злотый потерял 1 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США — 43,27 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,91 (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,05 (-1 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара в марте 2026-го . Так, на валютном рынке изменения курса будут формироваться под влиянием сразу нескольких сильных факторов. Поэтому первый месяц весны для валютного рынка будет активным и непростым.

Реклама