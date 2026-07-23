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Курс валют на 23 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна немного укрепилась по отношению к евро.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 23 июля. Доллар вырос еще на 2 коп. Евро потерял в цене 3 коп. Тем временем злотый остался без изменений.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,77 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,06 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,79 (0 коп.)
Напомним, некоторым украинцам могут заблокировать банковские карты из-за проверки операций по счетам. НБУ направил финучреждениям новые указания по проверке клиентов и уточнил, по каким признакам выявлять фиктивные компании.
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