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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на 23 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна немного укрепилась по отношению к евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют на 23 июля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 23 июля. Доллар вырос еще на 2 коп. Евро потерял в цене 3 коп. Тем временем злотый остался без изменений.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,77 (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,06 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,79 (0 коп.)

Напомним, некоторым украинцам могут заблокировать банковские карты из-за проверки операций по счетам. НБУ направил финучреждениям новые указания по проверке клиентов и уточнил, по каким признакам выявлять фиктивные компании.

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Дата публикации
Количество просмотров
513
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