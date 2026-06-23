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Курс валют на 23 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар не изменился в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 23 июня
По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США не изменилась и составляет 44,90 грн. В то же время показатели евро и злотого изменились: потеряли 5 и 3 копейки соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,90 (±0 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,41 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,04 (-3 коп.).
Как мы писали, в течение следующей недели валютный рынок Украины, по прогнозу банкира Тараса Лесового, будет оставаться относительно стабильным без резких колебаний. Доллар, вероятно, будет торговаться в рамках установившегося коридора, в то же время евро будет определяться динамикой мировой пары EUR/USD. Основное влияние на курс окажут баланс спроса и предложения и интервенции Нацбанка. В целом эксперт не ожидает существенных сюрпризов на рынке валюты.