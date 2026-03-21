Курс валют на 23 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна укрепится по отношению к американскому доллару. Впрочем, в отношении евро – ситуация противоположная.

Курс валют

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 23 марта.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 23 марта. Доллар потерял 14 коп. Евро взлетел на 17 коп. Злотый прибавил 6 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,82 (-14 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 50,67 (+17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,85 (+6 коп.)

Как сообщалось, в последнее время курс валют в Украине стремительно идет вверх. Несмотря на это экономист Олег Пендзин убежден, что поводов для панического выхода из гривневых инструментов нет. Впрочем, его коллега Андрей Забловский считает нынешний момент самым плохим для любых резких движений с валютой.

