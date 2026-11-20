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Курс валют на 23 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных иностранная валюта потеряет цену.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 23 ноября. Доллар уменьшится на 13 коп. Евро потеряет в цене 26 коп., а польский злотый — 16 коп.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,92 грн (-13 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,27 грн (-26 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,06 грн (-16 коп.)
Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин констатировал, что в начале ноября НБУ смог за счет значительных продаж валюты на межбанковском рынке остановить рост доллара, который имел место во второй половине октября. Впрочем, доллар в Украине готовит сюрприз.
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