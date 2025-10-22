ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 23 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна усилилась по отношению к евро, которое снова потеряло в стоимости.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют на 23 октября.

Курс валют на 23 октября. / © Reuters

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 23 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро уменьшился еще на 11 коп . Польский злотый остался без изменений.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,75 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,36 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,43 (-0 коп.)

Напомним, 22 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2026 год в первом чтении. Свои голоса за это решение отдали 256 народным депутатам. Известно, что парламентарии подали рекордное за последние 19 лет количество поправок в проект - 3339.

Министр финансов Сергей Марченко признал, что бюджет на 2026 год у нас непростой. По его словам, приоритетом остается сектор безопасности и обороны и все соответствующие расходы будут обеспечены в полном объеме.

Дата публикации
Количество просмотров
179
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie