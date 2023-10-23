Курс валют на 23 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 23 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,54 грн. За выходные он снизился сразу на 7 копеек.

Об этом сообщил НБУ.

Евро с пятницы вырос на 5 копеек и стоит 38,7 грн. Официальный курс польского злотого снизился на 2 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,66 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,5 грн. Покупают за 37,7 грн.

За евро в обменниках предлагается 40 грн. Продают по 40,8 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн

"УкрСиббанк" — 37,40 — 37,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 39,90 – 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн

"УкрСиббанк" — 39,40 — 40,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,50 – 9,00 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, финансист Сергей Кучерявый сообщил, что будет с гривной в ближайшее время на валютном рынке. По его словам, гривна в краткосрочной перспективе будет стабильной.

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