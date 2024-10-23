Курс валют на 23 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара продолжает расти дальше.
НБУ установил официальный курс валют на среду, 23 октября. Доллар прибавил еще 5 коп. Евро потерял 11 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 (+5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,70 грн (-11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,35 грн (- 2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 41,00-41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,40-41,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,35-45,35 грн
- "Ощадбанк" – 44,70-45,40 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "УкрСиббанк" – 44,40-45,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,55-45,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,29-10,45 грн
- "Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,20-10,50 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
Как сообщалось, Monobank отказывается от Mastercard, а потому до конца текущего года просит своих клиентов заменить карты на поддерживающие систему Visa.
Читайте также:
- Курс валют на 22 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Цены будут "космическими": когда в Украине снова подорожают продукты
- Долги за коммуналку можно оплатить: украинцам объяснили, как это сделать