- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 23 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 23 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 13 копеек и составляет 41,38 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,38 (+13 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,73 (+31 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,44 (+9 коп.)
Ранее народный депутат Ярослав Железняк рассказал, каким может быть курс доллара 2026 года. Выводы сделаны с учетом проекта Государственного бюджета Украины на следующий год.
Железняк объяснил, что в проекте госбюджета напрямую не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год. Но цифру можно приблизительно подсчитать, если обратиться к заявленным планам по международной помощи (в гривне и долларах). "Поэтому правительство закладывает среднегодовой курс гривны к доллару как 45,6 грн/$", - констатировал он.
В то же время, акцентирует нардеп, это еще ничего не значит, ведь Кабмин «почти никогда не угадывает с курсом».