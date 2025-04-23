ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 24 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют на 24 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

© pixabay.com

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 24 апреля Доллар добавил 16 коп. Тем временем евро и злотый подешевели на 17 коп. и 7 коп. соответственно.

Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,67 (+16 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 47,57 (-17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 11,07 (-7 коп.)

Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом евро после Пасхи.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie