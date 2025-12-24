- Дата публикации
Курс валют на 24 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
Сейчас доллар в банках немного дороже официального курса НБУ — это свидетельствует о стабильности гривны на межбанке и наличном рынке.
В Украине средний курс продажи доллара США в украинских банках в среду, 24 декабря, составляет 42,29 грн/долл., курс евро — 49,90 грн/евро.
Об этом сообщает финансовый портал «Минфин».
По состоянию на 11:00 доллар в среднем покупали по 41,91 грн, продавали по 42,10 грн. В обменниках курс покупки доллара составлял 41,90 грн, продажи — 42,10 грн. На наличном рынке частные обменники покупали доллар по 42,05 грн, продавали — по 42,15 грн.
В банках средний курс покупки доллара составил 41,80 грн, продажи — 42,29 грн.
Евро в среднем покупали по 49,47 грн, продавали по 49,77 грн. В обменниках курс покупки евро составил 49,48 грн, продажи — 49,77 грн. В частных обменниках евро покупали по 49,49 грн, продавали — по 49,78 грн.
В банках средний курс евро составил 49,20 грн в покупке и 49,90 грн в продаже.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 42,10 грн/долл., евро — 49,64 грн/евро.
В "ПриватБанке" доллар покупали по 41,60 грн, продавали по 42,20 грн, евро — соответственно по 48,75 грн и 49,75 грн.
Польский злотый по курсу НБУ стоит 11,73 грн. В обменниках его покупали в среднем по 11,65 грн, продавали — по 11,80 грн.
