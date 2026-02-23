Курс валют на 24 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 24 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 2 копейки и составила 43,29 гривны. Изменились и показатели евро (добавил 9 копеек) и злотого (вырос на 4 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,29 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,00 (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,09 (+4 коп.)

Напомним, экономисты отмечают важность диверсификации сбережений . Самым выгодным инструментом считают гривневые ОВГЗ со ставкой около 16% годовых без налогообложения и возможностью досрочных продаж. Специалисты отмечают диверсификации, то есть не стоит вкладывать все в один актив. Валютные депозиты (≈3,7% в долларах и 2,8% в евро) могут служить страхованием от девальвации. Оптимально распределять денежные средства между ОВГЗ, валютой и другими инструментами, сохраняя баланс.