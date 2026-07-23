Курс валют на 24 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 24 июля. / © УНИАН

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Нацбанк установил официальный курс валют в пятницу, 24 июля. Доллар прибавил еще 4 коп. Евро снизился на 1 коп. Злотый вырос на 1 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 44,81 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,05 (-1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,80 (+1 коп.)

Напомним, мы писали о том, что НБУ продолжает изымать из наличного оборота старые образцы гривен. Речь идет о купюрах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, выпущенных до 2003 года. Такие банкноты больше не принимают для расчетов.

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