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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 24 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к евро и злотому.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курс валют на 24 июля. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют в пятницу, 24 июля. Доллар прибавил еще 4 коп. Евро снизился на 1 коп. Злотый вырос на 1 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,81 (+4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,05 (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,80 (+1 коп.)

Напомним, мы писали о том, что НБУ продолжает изымать из наличного оборота старые образцы гривен. Речь идет о купюрах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, выпущенных до 2003 года. Такие банкноты больше не принимают для расчетов.

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Дата публикации
Количество просмотров
809
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