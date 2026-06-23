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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 24 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар не изменился в цене.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют на 24 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

© ТСН.ua

Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 24 июня.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 44,88 грн. Изменились и показатели евро и злотого изменились: потеряли 31 и 10 копеек соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,88 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,10 (-31 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,92 (-10 коп.).

Как мы писали , доллар и евро в последнее время подорожали , что вызвало повышенный спрос на валюту. Экономисты считают, что покупать ее сейчас только из-за страха дальнейшего роста курса не стоит. Для получения дохода выгоднее остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, поскольку они приносят более высокую доходность. В то же время, часть сбережений можно держать в валюте как защиту от курсовых рисков и для диверсификации.

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Дата публикации
Количество просмотров
154
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