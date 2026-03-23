Курс валют на 24 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Показатель американского доллара 24 марта не изменится.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 24 марта. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США не изменилась и составляет 43,82 гривны. Вместо этого изменились показатели евро (прибавил 21 копейку) и злотого (вырос на 8 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,82 (±0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,88 (+21 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,93 (+8 коп.)

Как мы писали ранее, курс доллара превысил 44 гривны и может расти дальше. Эксперты объясняют это сезонными факторами, в частности, ростом импорта перед посевной и повышенным спросом на валюту. В то же время значительного обвала не ожидается, Нацбанк контролирует ситуацию и сдерживает резкие колебания. Специалисты советуют не спешить скупать валюту на пике, поскольку возможны краткосрочные откатные движения курса.

