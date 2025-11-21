- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 24 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных иностранная валюта значительно прибавит в стоимости.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 24 ноября. Доллар вырос на 11 коп. Евро взлетело на 19 коп. Польский злотый прибавил 1 коп.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
Курс доллара
1 доллар США - 42,26 (+11 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,70 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,47 (+1 коп.)
Напомним, ранее стало известно, какие доллары невозможно обменять в Украине. Речь идет о специфических номиналах американской валюты, а также о банкнотах в определенном физическом состоянии. Некоторых купюр легче избавиться от альтернативных путей, чем найти покупателя в официальных финансовых учреждениях.