ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 24 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных иностранная валюта значительно прибавит в стоимости.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют на понедельник, 24 ноября. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 24 ноября. Доллар вырос на 11 коп. Евро взлетело на 19 коп. Польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,26 (+11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,70 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,47 (+1 коп.)

Напомним, ранее стало известно, какие доллары невозможно обменять в Украине. Речь идет о специфических номиналах американской валюты, а также о банкнотах в определенном физическом состоянии. Некоторых купюр легче избавиться от альтернативных путей, чем найти покупателя в официальных финансовых учреждениях.

Дата публикации
Количество просмотров
121
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie