Курс валют на 24 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на понедельник, 24 ноября. / © УНИАН

Реклама

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 24 ноября. Доллар вырос на 11 коп. Евро взлетело на 19 коп. Польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США - 42,26 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,70 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,47 (+1 коп.)

Напомним, ранее стало известно, какие доллары невозможно обменять в Украине. Речь идет о специфических номиналах американской валюты, а также о банкнотах в определенном физическом состоянии. Некоторых купюр легче избавиться от альтернативных путей, чем найти покупателя в официальных финансовых учреждениях.

Реклама