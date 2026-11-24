Курс валют / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 24 ноября. Доллар вырастет на 16 коп., евро прибавит в цене 18 коп., а польский злотый - 3 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США - 45,08 грн (+16 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,45 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,09 грн (+3 коп.)

Напомним, ранее экономист удивил прогнозом о курсе валют. Олег Пендзин объяснил, почему Нацбанк будет удерживать курс доллара для сдерживания инфляции. Специалист также назвал ожидаемый курс наличного и официального доллара до конца ноября 2026 года.

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