Курс валют на 24 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта потеряла цену.
НБУ установил официальный курс валют на четверг, 24 октября. Доллар прибавил еще 5 коп. Евро потерял 11 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщают на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27 (-1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,43 грн (-27 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,23 грн (-12 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 41,00-41,57грн
- "Укрэксимбанк" – 40,00-41,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн
- "Ощадбанк" – 44,70-45,40 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,50-45,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,28-10,43 грн
- "Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,20-10,45 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
Как сообщалось, Monobank отказывается от Mastercard, а потому до конца текущего года просит своих клиентов заменить карты на поддерживающие систему Visa.
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