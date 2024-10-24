Курс валют на 24 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 24 октября. Доллар прибавил еще 5 коп. Евро потерял 11 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщают на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,27 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,43 грн (-27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,23 грн (-12 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 41,00-41,57грн

"Укрэксимбанк" – 40,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн

"Ощадбанк" – 44,70-45,40 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн

"Укрэксимбанк" – 44,50-45,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,28-10,43 грн

"Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн

"Укрэксимбанк" – 10,20-10,45 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

Как сообщалось, Monobank отказывается от Mastercard, а потому до конца текущего года просит своих клиентов заменить карты на поддерживающие систему Visa.

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