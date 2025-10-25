Курс валют на 25-26 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар прибавил в цене / © pexels.com

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 41,90, евро — 48,55.

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Курс доллара

1 доллар США — 41,90 грн

Курс евро

1 евро — 48,55 грн

Курс злотого

1 злотый — 11,47 грн

Ранее сообщалось, что в Украине начал активно дорожать доллар. В октябре официальный курс валюты повысился более чем на 70 копеек — до 41,9 гривны.

Между тем Международный валютный фонд настаивает на девальвации национальной валюты, сообщают источники Bloomberg, осведомленные о ходе переговоров между МВФ и НБУ. Ослабление курса гривни могло бы помочь улучшить финансовую ситуацию Украины, увеличив бюджетные поступления в национальной валюте, считают представители фонда.