Курс валют на 25-26 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Валюта продолжает расти.
НБУ установил официальный курс доллара на уровне 41,90, евро — 48,55.
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Курс доллара
1 доллар США — 41,90 грн
Курс евро
1 евро — 48,55 грн
Курс злотого
1 злотый — 11,47 грн
Ранее сообщалось, что в Украине начал активно дорожать доллар. В октябре официальный курс валюты повысился более чем на 70 копеек — до 41,9 гривны.
Между тем Международный валютный фонд настаивает на девальвации национальной валюты, сообщают источники Bloomberg, осведомленные о ходе переговоров между МВФ и НБУ. Ослабление курса гривни могло бы помочь улучшить финансовую ситуацию Украины, увеличив бюджетные поступления в национальной валюте, считают представители фонда.